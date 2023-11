Notierungen oberhalb von 1.987 US-Dollar würden die These einer weiteren Kaufwelle stützen, im Anschluss könnten Kursgewinne an 2.009, 2.048 und schließlich die Rekordstände bei 2.081 US-Dollar erfolgen. Entsprechend gut würde sich ein solches Szenario für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Gerät dagegen der markante Unterstützungsbereich um den EMA 200 bei 1.916 US-Dollar unter Druck, müssten sich Investoren bei Notierungen unterhalb dieses Niveaus auf Verluste zunächst in den Bereich von 1.893 US-Dollar einstellen. Darunter müsste zwingend mit einem Test der Jahrestiefs um 1.800 US-Dollar gerechnet werden.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: