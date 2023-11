Giuseppe Di Riso, ein renommierter Experte im Finanzsektor, wurde kürzlich von Alvarez & Marsal zum Managing Director und Co-Leiter des Beratungsbereichs Financial Services Industry in der Schweiz ernannt.

Giuseppe Di Riso führt nun Financial Services Advisory bei Alvarez & Marsal in der Schweiz

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer