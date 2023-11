Calibre und Marathon geben den Abschluss der zuvor angekündigten C$40 Millionen-Finanzierung von Marathon bekannt

Vancouver, B.C. - 14. November 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre") und Marathon Gold Corporation (TSX: MOZ) ("Marathon" und gemeinsam die "Parteien") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - freuen sich, den Abschluss der zuvor gemeldeten Finanzierung von Marathon in Höhe von 40 Millionen C$ (die "Privatplatzierung") bekannt zu geben. Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb Calibre 66.666.667 Stammaktien von Marathon ("Marathon-Aktien") zu einem Preis von 0,60 C$ pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 40 Millionen C$.

Wie in der gemeinsamen Pressemitteilung der Parteien vom 13. November 2023 dargelegt, wurde die Privatplatzierung in Verbindung mit dem Abschluss eines endgültigen Arrangement-Abkommens vom 12. November 2023 (das "Arrangement-Abkommen") durch die Parteien abgeschlossen, wobei Calibre alle ausgegebenen und ausstehenden Marathon-Aktien gemäß einem gerichtlich genehmigten Arrangement-Plan erwerben wird. Marathon beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung ausschließlich zur Finanzierung der Erschließung und des Baus seines Goldprojekts Valentine zu verwenden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung schlossen Calibre und Marathon auch eine Vereinbarung über Investorenrechte ab, die bestimmte von Marathon an Calibre gewährte Investorenrechte enthält, einschließlich, solange Calibre 10 % oder mehr der ausstehenden Marathon-Aktien hält: (a) Registrierungsrechte und Huckepack-Registrierungsrechte zugunsten von Calibre und das Recht für Calibre, ein Vorstandsmitglied für den Vorstand von Marathon zu nominieren, wobei diese Rechte erst ab dem früheren der folgenden Ereignisse wirksam werden: (i) die Beendigung des Arrangement Agreements in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen; und (ii) 120 Tage nach Abschluss der Privatplatzierung; und (b) Beteiligungsrechte an Aktien und wandelbaren Schuldtiteln, die es Calibre ermöglichen, seine anteilige Beteiligung aufrechtzuerhalten.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierung besitzt Calibre 14,2 % der ausgegebenen und ausstehenden Marathon-Aktien. Unmittelbar vor dem Abschluss der Privatplatzierung besaß Calibre keine Marathon-Aktien. Der Erwerb der Marathon-Aktien durch Calibre im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt ausschließlich zu Investitionszwecken. Calibre hat einen Frühwarnbericht in Bezug auf die Erhöhung des Anteils an den Stammaktien von Marathon eingereicht, der unter dem Profil von Calibre auf www.sedarplus.ca verfügbar ist. Für weitere Informationen oder um eine Kopie des Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Calibre, wie unten angegeben.