Wirtschaft Konfliktregionen bei Klimaanpassung extrem unterfinanziert

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Länder mit außergewöhnlich hohen Klimarisiken bekommen besonders wenig Klimahilfen, um sich an häufigere Extremwetter-Ereignisse anzupassen. Das geht aus einem Bericht der Organisation "Brot für die Welt" hervor, über den der "Spiegel" berichtet.



Mehr als 80 Prozent aller Entwicklungsländer seien demnach gemessen an ihrem Klimarisiko unterfinanziert. Besonders wenig Gelder der internationalen Gemeinschaft gingen demnach an 14 Staaten, die aufgrund von bewaffneten Konflikten als besonders vulnerabel gelten und deren Bevölkerung mehr und intensiveren Dürren, Fluten und Stürmen ausgesetzt ist. An der Spitze der Verliererländer steht Afghanistan.