Dr. Raymond Chan, Vorsitzender der Shaw-Preis-Stiftung, hieß in seiner Eröffnungszeremonie die Preisträger und Gäste herzlich willkommen. Er würdigte die bemerkenswerten Beiträge des verstorbenen Run Run Shaw, des Gründers des Shaw-Preises, und von Frau Mona Shaw zur Entwicklung von Kunst, Kultur und Bildung in Hongkong und Festlandchina. Dr. Chan bekräftigte die Aufgabe des Shaw-Preises, wissenschaftliche Leistungen zu würdigen, die über geografische Grenzen hinausgehen, und äußerte die Hoffnung, dass der Preis dazu beiträgt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

HONGKONG, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Der Shaw-Preis feierte am 12. November sein 20 stes Jubiläum mit einer großen Zeremonie im Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Die Veranstaltung brachte mehr als 30 Shaw-Preisträger zusammen und wurde von mehr als 600 Gästen aus verschiedenen Bereichen wie der Regierung, der Politik, der Wirtschaft und dem Bildungssektor besucht.

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Preise an die Shaw-Preisträger 2023, darunter die Professoren Matthew Bailes, Duncan Lorimer und Maura McLaughlin in Astronomie, die Professoren Patrick Cramer und Eva Nogales in Biowissenschaften und Medizin sowie die Professoren Vladimir Drinfeld und Shing-Tung Yau in Mathematikwissenschaften, durch Professor Reinhard Genzel, den Vorsitzenden des Preisrichterausschusses. Die Preisträger der Jahre 2020 - 2022, die ihre Zertifikate aufgrund der Pandemie aus der Ferne erhalten hatten, wurden ebenfalls auf die Bühne gebeten und erhielten endlich ihre lang ersehnten Goldmedaillen.

Am 13. November fanden drei Shaw-Preis-Vorlesungen an lokalen Universitäten in Hongkong statt, darunter die University of Hong Kong, die Chinese University of Hongkong und die Hong Kong University of Science and Technology. Sieben Preisträger des Jahres 2023 hatten die Gelegenheit, ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten mit Studierenden aus Hong Kong zu teilen und der lokalen Gemeinschaft Spitzenforschung näherzubringen. Darüber hinaus organisierten der Shaw-Preis und das Hongkonger Wissenschaftsmuseum gemeinsam eine Sonderausstellung, in der die herausragenden Beiträge der 2023-Preisträger vorgestellt und wissenschaftliches Wissen über ihre jeweiligen Interessengebiete vermittelt werden. Die Ausstellung wird bis Januar 2024 zu sehen sein.

Der Shaw-Preis ist eine internationale Auszeichnung, die aus drei jährlichen Preisen besteht: Astronomie, Biowissenschaften und Medizin sowie Mathematikwissenschaften, die jeweils mit 1,2 Millionen US-Dollar dotiert sind.

