Taiwans CHC treibt die Barrierefreiheit von Fahrrädern voran - per Hand

Auf dem Weg, Taiwan zu einem weltweiten Vorbild für Barrierefreiheit und Inklusion zu machen, zeigt die jüngste Veranstaltung des Centers das Potenzial des Handcyclings, um körperlich behinderten Menschen das Radfahren im Freien zu ermöglichen.

TAICHUNG, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Um Inklusion und Barrierefreiheit zu fördern, veranstaltete das in Taiwan ansässige Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) am 11. November in Taichung, Taiwan, eine Veranstaltung anlässlich des bevorstehenden Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember und präsentierte sein innovatives und neu eingeführtes Handcycle 2.0.