Infineon Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, hat sich als treibende Kraft für die digitale Transformation etabliert. Vor allem der Fokus auf Halbleiter für die Automobilindustrie macht die Aktie zu einem attraktiven Investment. Der Bedarf wächst hier enorm durch die Digitalisierung des Automobils, die angesichts der bereits chronischen Knappheit an Halbleitern ein wichtiger Treiber ist. Infineon profitiert von Megatrends wie Elektromobilität und dem Internet der Dinge (IoT). Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und intelligenten Geräten macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in einer Wachstumsbranche. Bereits die Übernahme von Cypress Semiconductor im Jahr 2019 katapultierte das Unternehmen in die Marktführerschaft bei Halbleitern für Automobile.

Die Inflationsrate in den USA ist im Oktober stärker gesunken als erwartet. Die Verbraucherpreise in der weltgrößten Volkswirtschaft stiegen um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einer Teuerungsrate von 3,3 Prozent gerechnet. Von dieser Entwicklung kann auch der Aktienkurs von Infineon profitieren. Die Aktie konnte gestern um über 3 Prozent zulegen und ist im Begriff, die seit 3. August 2023 aufrechte Abwärtssequenz zu verlassen. Einen wichtigen Impuls könnten die Zahlen zum Jahresabschluss 2022/2023 am heutigen Tag geben. Sind die Marktteilnehmer positiv überrascht, sollte die Infineon-Aktie den Widerstand bei 33,08 Euro testen. Aber auch eine Enttäuschung liegt im Bereich des Möglichen, nachdem der weltweite Absatz von neuen Automobilen in den Monaten August bis September 2023 leicht zurückgegangen ist. Ein Kursabschwung unter die Unterstützungszone am Level von 27,35 Euro sollte nicht sehr wahrscheinlich sein. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2022/23 von 12,39 bewertet und liegt im Bereich der Mitbewerber wie NXP und STMicroelectronics.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz: