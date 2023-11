Berlin (ots) - Terminhinweis zur Verhandlung und Einladung zur Fotoaktion am 21.November 2023Das Landgericht Berlin verhandelt die Grundsatzklage der Deutschen Umwelthilfe(DUH) zur Schließung von Hass- und Gewaltgruppen auf Facebook. In seiner Klagegegen den Meta-Konzern verlangt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch dieSchließung von Hassgruppen auf Facebook, die unter anderem von derAutomobilbranche initiiert und administriert werden. Darin werden er sowieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DUH regelmäßig massiv beleidigt undbedroht. Ein Kommentar von vielen: "Geht ins Ohr, bleibt im Kopf - Heckler &Koch" mit einem Foto von sechs Patronen.Opfer solcher Hassgruppen und ihrer Drohungen werden viele Menschen, nur weilsie sich zivilgesellschaftlich engagieren, etwa für den Klima- und Umweltschutz.Die Klage soll deshalb auch für sie gesetzlich klarstellen, dass Hassräume imNetz nicht geduldet werden. Denn seit Jahren ist der Facebook-Mutterkonzern Metanicht in der Lage oder schlicht unwillig, diese Gruppen zu schließen. WederMeldungen an Facebook selbst noch mittlerweile 300 Strafanzeigen der DUH habenzu einem Ende der Drohungen geführt. Die Klage wird von vielen Organisationenund Prominenten unterstützt.Vor der öffentlichen Verhandlung wird die DUH mit einem symbolischenFacebook-Daumen und Hass-Kommentaren in Übergröße auf die massiven Folgen vonHass im Netz hinweisen. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht zudem fürInterviews vor Ort zur Verfügung. Für Vorab-Interviews und Rückfragen wenden Siesich gern an mailto:presse@duh.de .Datum:Dienstag, 21. November 2023 um 12 Uhr (Start der Aktion: 11 Uhr)Ort:Landgericht Berlin, Sitzungssaal 143, 1. EtageTegeler Weg 17-21, 10589 BerlinPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.x.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe,http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5649207OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.