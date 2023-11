UBM zahlt als verlässlicher Emittent Anleihe pünktlich zurück

Wien, 15. November 2023 (ots) -



- EUR 91 Millionen werden aus Liquidität rückgeführt

- Keine Anleihen-Fälligkeiten bis November 2025

- Anteil grüner Finanzierungen bereits bei über 70%



Die UBM Development AG ( UBM ) wird am 16. November 2023 die noch ausstehenden

EUR 91,05 Mio. der 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023 ( Anleihe ) nach fünf Jahren

pünktlich zurückführen. Die Emission dieser Anleihe im Nominale von EUR 120 Mio.

im Jahr 2018 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit

gestreute Basis an internationalen Investoren. Bereits im Juni 2023 wurden EUR

28,94 Mio. der 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023 in den UBM Green Bond 2023-2027

umgetauscht. Nun folgt die Rückzahlung der noch ausstehenden EUR 91,05 Mio.

dieser Anleihe. Durch die pünktliche Rückzahlung dieses

Finanzierungsinstrumentes reduziert sich der zukünftige jährliche Zinsaufwand

der UBM um EUR 2,85 Mio. "Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir ein

zuverlässiger Anleihen-Emittent sind", sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM

Development AG und fügt hinzu, dass "wir nach der vorzeitigen Rückführung der

Hybridanleihe 2018 im März 2023 nun auch die 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023

pünktlich zurückzahlen!"