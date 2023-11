Börsianer mit Herz: beteiligen Sie sich an unsere Chart-Show-Charity. Bitte spenden Sie 10% Ihrer Gewinne für Franziskaner-Helfen. Dieses Mal für die Projekte „Gute Nach-Bus in Düsseldorf“ und „Franziskus-Treff in Frankfurt“. Hier ist der Spendenlink: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=h7dwd

DAX – Mit dem Ausbruch zu neuen Höhen?

DAX update

Obwohl keine der aktuellen Krisen vor einer Lösung steht, hat es der DAX geschafft, nicht nur die Abwärtstrendlinie zu brechen, sondern auch das letzte signifikante Top zu überwinden. Nun ist der deutsche Leitindex in den Bereich einer alten Unterstützungszone vorgedrungen, was eine neue Frage aufwirft. Genügt die Kraft der Marktteilnehmer, um diesen neuen Widerstand zu überwinden? Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, haben aber noch keine Verkaufssignale generiert. Auch der MACD-Indikator zieht noch nach oben. Für die kommenden Wochen deutet die Statistik auf einen steigenden Markt hin. Somit besteht eine gute Chance auf einen weiteren Anstieg und einen Ausbau der neuen Bewegung. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass auch ein Ausbruch selten ohne Rücksetzer stattfindet.

S&P500 – Das war eine deutliche Ansage

S&P500 update

Der jüngste Anstieg des S&P500 führte den Index in den Bereich des Tops von Ende August. Dieser Anstieg erfolgte gestern mit anziehenden Umsätzen und einer Notierungslücke (Gap). Die Indikatoren sind gerade erst in den überkauften Bereich gestiegen. Der US-Index hat sich damit die Chance eröffnet, über das genannte Top zu steigen und anschließend auch das Sommerhoch zu erreichen. Die Lage hat sich an den Märkten in den letzten Tagen somit deutlich verbessert.

Gold – Eine anerkannte Unterstützung wurde wieder gehalten

Gold update

Ob es sich um ein nachhaltiges Halten der Unterstützungszone handelt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die aktuell widersprüchlichen Indikatoren helfen bei der Beurteilung der Lage nicht weiter. Die Intraday-Stimmungswende vom Montag und der Anstieg gestern, lassen aber auf eine Trendwende hoffen. Ebenso ist es auffällig, dass Gold genau im Unterstützungsbereich gedreht hat. Dies ist ein gutes Zeichen für eine Trendwende des kurzfristigen Trends.

Quelle Charts: ProRealTime.com Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.