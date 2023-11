Bertelsmann beruft Stephan Schmitter ins Group Management Committee (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Stephan Schmitter wird am 1. Januar 2024 CEO von RTL Deutschland und Mitglied des Gremiums internationaler Top-Führungskräfte von Bertelsmann. - Thomas Rabe: "Stephan Schmitter wird Bertelsmann wertvolle Impulse geben."

Bertelsmann beruft den designierten CEO von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, in das Group Management Committee (GMC) des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns. Er tritt zeitgleich mit der Übernahme der Leitung von RTL Deutschland am 1. Januar 2024 in das Gremium internationaler Top-Führungskräfte ein, das den Bertelsmann-Vorstand berät.