DAX - 10er-EMA im Monatschart überwunden, Lage langfristig aufgehellt

Der DAX konnte über den Fibonacci-Fächer sowie den 10er-EMA im Monatschart nach oben ausbrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren. Der DAX ist seit langem Überkauft, könnte aber in der aktuellen Markteuphorie direkt weiter bis 16.000 Punkte ansteigen. Rückläufe bieten sich dabei zum Aufbau von Long-Positionen an. Solange der DAX im Tageschart weiter über dem 10er-EMA notiert, ist mit kurzfristig eher weiter steigenden Notierungen zu rechnen.

Am heutigen Mittwoch geht die Berichtssaison weiter und Unternehmen wie Siemens Energy, SFC Energy, Grand City Properties, Infineon, Kapsch oder Cisco und Palo Alto Networks stehen mit Quartalszahlen im Fokus. Bei den Konjunkturdaten steht am heutigen Mittwoch um 11:00 Uhr die Industrieproduktion der Eurozone für September und am Nachmittag um jeweils 14:30 Uhr der US-Einzelhandelsumsatz für Oktober, der Empire State Manufacturing Index für November und die US-Erzeugerpreise für Oktober im Blick.