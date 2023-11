Köln (ots) -



- Kompakter und komplett neu entwickelter Lieferwagen von Ford erreicht bei der

Sicherheitsbewertung der unabhängigen Prüforganisation Euro NCAP neuen

Bestwert

- Mit 93 Prozent das beste Testergebnis, das je ein gewerblicher Transporter im

Euro NCAP-Report erzielt hat - auch dank innovativen Fahrer-Assistenzsystemen

- Neuer Ford Transit Courier ist bereits bestellbar, rein elektrischer E-Transit

Courier steht voraussichtlich ab 2024 für den lokal abgasfreien Einsatz zur

Verfügung



Der neue Ford Transit Courier zählt mit Abstand zu den sichersten Transportern

im Segment der leichten Nutzfahrzeuge. Dies haben die jetzt veröffentlichten

Ergebnisse einer aufwendigen Versuchsreihe der unabhängigen Euro

NCAP-Prüforganisation ergeben: Von 20 im Jahr 2023 nach strengeren Vorgaben

getesteten Lieferwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen hat

allein der Ford Transit die höchste Auszeichnung "Platin" erreicht. Die

Bewertung gilt für alle Modellvarianten mit Benziner- oder Dieselmotorisierung

und schließt auch den E-Transit Courier mit ein. Der rein elektrisch

angetriebene Transporter aus der 750-Kilogramm-Nutzlastklasse kommt

voraussichtlich 2024 auf den Markt.





"Der komplett neu entwickelte Transit Courier hat im Euro NCAP das besteErgebnis eines gewerblichen Transporters aller Zeiten erzielt - den phänomenalenWert von 93 Prozent", freut sich Hans Schep, Geschäftsführer von Ford ProEuropa. "Dieses Resultat spiegelt das Können, das Engagement und den Willenunserer Ingenieur-Teams wider, besonders hohe Qualität zu bieten. Nichts liegtuns mehr am Herzen als die Sicherheit unserer Kunden, ihrer Mitarbeiter und denMenschen, mit denen sie sich die Straße teilen. Dabei zeigt die EuroNCAP-Auswertung auch: Diese Sicherheit gibt es bei Ford ohne Aufpreis. Sie istsozusagen das Allererste, was der Transit Courier liefert."Werden Transporter und Vans in Unfälle verwickelt, so die Prüforganisation, dannwiegen die Folgen für den Unfallgegner oftmals schwerer. Darum legt Euro NCAPbei der Sicherheitsbewertung dieser leichten Nutzfahrzeuge einen nochmalsgrößeren Schwerpunkt auf fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme. Und genauhier überzeugt der neue Transporter von Ford in besonderem Maße: Denn nur derTransit Courier besitzt die geforderten Assistenzsysteme in allenModellvarianten bereits ab Werk - und fährt in drei von sechs geprüftenKategorien obendrein die jeweilige Maximalpunktzahl ein. Dies gilt fürFahrerüberwachungssysteme wie den Müdigkeitswarner, für Spurhalteassistenten wieFahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent und Toter-Winkel-Assistentsowie für Geschwindigkeits-Regelsysteme wie den intelligenten