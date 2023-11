Die gestern veröffentlichten Daten zur Inflation in den USA waren zu tief, um wirklich wahr zu sein - aber dennoch gewannen die Aktienmärkte der Wall Street gestern 739 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzu: Man feiert das vermeintliche Ende der Zinsanhebungen durch die Fed. Der zentrale Faktor gestern war der Bereich Krankenversicherung mit -34%, der die CPI-Zahl um 0,18% nach unten gedreht hat (die CPI-Zahl wäre also ohne diese unrealistische Zahl sogar höher ausgefallen als von den Märkten erwartet, zumal die faktischen Preise für Krankenversicherungen in den USA bei durchschnittlich +30% liegen). Mit anderen Worten: die Zahlen zur Inflation in den USA sind zu niedrig, um wirklich wahr zu sein - und daher besteht für die Fed keine Entwarnung. Gestern zeigte sich ein neues Muster der US-Aktienmärkte: die zuvor so verpügelten Aktien konnten am stärksten zulegen - der Nebenwerteindex Russell 2000 +5,4%..

Hinweise aus Video:

