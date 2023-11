Studie EU-Beitritt der Ukraine ist machbar

Wien (ots) - Ukraine ökonomisch kein Sonderfall; Aufholprozess nach Vorbild

Ostmitteleuropas möglich; IT und Landwirtschaft mit Potenzial; Demografie,

Korruption und Rechtsstaatlichkeit problematisch



Würde die EU einen Beitritt der Ukraine wirtschaftlich verkraften und könnte sie

das Land tatsächlich integrieren? Diese Fragen werden nicht erst seit der

Empfehlung der EU-Kommission für Beitrittsverhandlungen mit Kiew kontrovers

diskutiert. Spätestens seitdem die Ukraine 2022 Kandidatin für eine

Mitgliedschaft geworden ist, entspinnt sich eine hitzige Debatte darüber, ob ein

so großes, armes, korruptes Land mit einem so riesigen Agrarsektor überhaupt

EU-Mitglied werden kann, ohne die Union zu überfordern. Das Wiener Institut für

Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) und die Bertelsmann Stiftung haben

sich daher in einer neuen Studie angesehen, wie die Wirtschaft der Ukraine im

Vergleich zu den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas bei ihrem Beitritt in

den Jahren 2004 bis 2013 sowie den heutigen Kandidatenländern dasteht.