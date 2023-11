Lieferketten auf dem Prüfstand Konsumgüterunternehmen und Einzelhändler investieren in Diversifizierung und regionale Beschaffung

Berlin (ots) -



- Angesichts geopolitischer Krisen setzen 80 Prozent der Konsumgüter- und

Handelsunternehmen in Deutschland wieder stärker auf regionale Beschaffung. 83

Prozent investieren in sogenanntes Friendshoring.

- Nachhaltigkeit in der Lieferkette: 83 Prozent sehen verantwortungsvolle

Beschaffung als Wettbewerbsvorteil. Bisher haben aber nur 57 Prozent

entsprechende Initiativen gestartet, um diesen Anspruch umzusetzen.



Angesichts zahlreicher Herausforderungen diversifizieren und lokalisieren

Konsumgüter- und Handelsunternehmen ihre Lieferketten zunehmend. Acht von zehn

Unternehmen in Deutschland arbeiten derzeit daran, ihren Lieferantenstamm

breiter aufzustellen. Ebenso viele setzen verstärkt auf die Regionalisierung und

Lokalisierung ihrer Lieferantenbasis. Das geht aus der aktuellen Studie des

Capgemini Research Institute, " Illuminating the path ", zur Resilienz und

Effizienz von Lieferketten in der Konsumgüter- und Handelsbranche hervor.

Unternehmen wollen damit unter anderem geopolitischen Entwicklungen begegnen,

Lieferengpässe in der Hochsaison vermeiden und die Herausforderungen der

Lieferung auf der letzten Meile zu bewältigen.