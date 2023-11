Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,66 % und einem Kurs von 32,76EUR gehandelt.

Die Infineon-Aktien ließen mit dem Kurszuwachs am Mittwoch die charttechnische Hürde der 50-Tage-Linie hinter sich, an die sie am Vortag bereits herangelaufen waren. Somit gestaltet sich der mittelfristige Kurstrend wieder positiver. Nicht weit entfernt ist zudem die 100-Tage-Linie als nächster Widerstand. Seit ihrem Ende Oktober erreichten tiefsten Stand seit gut einem Jahr bei gut 27 Euro haben sie nun schon um mehr als ein Fünftel zugelegt. Sie kosten nun wieder so viel wie zuletzt Mitte Oktober./ajx/tih/men

Laut UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies lässt die Umsatzprognose der Bayern für 2024 zusammen mit robusten Bruttomargen eine starke Entwicklung im Vergleich mit der Konkurrenz erkennen. Der Experte sieht deshalb seine These untermauert, dass Infineon mit einem starken Portfolio im aktuellen Abwärtszyklus besser vorankomme.

Der Chiphersteller traut sich nach einem überraschend guten Jahresendspurt für das neue Geschäftsjahr 2023/2024 weiteres Wachstum zu. Zudem will Infineon die Dividende erhöhen. Das operative Gewinnziel von Vorstandschef Jochen Hanebeck liegt allerdings etwas unter den durchschnittlichen Marktschätzungen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Mittwoch nach Quartalszahlen und Prognosen für das neue Geschäftsjahr an ihren starken Vortag angeknüpft. Mit einem Plus von zuletzt 6,6 Prozent auf 32,61 Euro setzten sie sich im weiter steigenden Dax auf den ersten Platz, nachdem sie am Dienstag schon 3,3 Prozent zugelegt hatten.

