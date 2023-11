In einem behördlichen Bericht, der seine in den USA börsennotierten Aktienbestände zum 30. September auflistet, hat Berkshire Hathaway bekanntgegeben, keine Anteile an General Motors und Procter & Gamble mehr zu halten. Im Juni hatte Berkshire noch Anteile in Höhe von 848 Millionen US-Dollar und 48 Millionen US-Dollar gemeldet. Außerdem meldete Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft eine Reduktion der Amazon-Beteiligung um fünf Prozent.

Wie Reuters berichtet, scheint Berkshire auch eine Beteiligung von 621 Millionen US-Dollar an Celanese, einem Unternehmen für Spezialwerkstoffe, abgestoßen zu haben. Eine neue Position war eine Beteiligung in Höhe von acht Millionen US-Dollar an Atlanta Braves Holdings.