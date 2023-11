Angetrieben wurden die Aktien durch die nun bekanntgewordene staatliche Bürgschaft, die Übereinkunft eines Anteilsverkaufs des Indien-Geschäfts an den ehemaligen Mutterkonzern Siemens und positive Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals 2023.

Geschäftsbereiche, die für 70 Prozent des Umsatzes von Siemens Energy stehen, auf gutem Weg, Mittelfristziele zu erreichen

Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa identifiziert, Turnaround-Maßnahmen in Gang gesetzt

Starkes Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz führt zu Rekordauftragsbestand von 112 Milliarden Euro

Belastungen im Windgeschäft führen zu Ergebnis vor Sondereffekten von minus 2.776 Millionen Euro und einer Marge von minus 8,9 Prozent

Struktur für Garantievereinbarung mit Bundesregierung, Partnerbanken und Siemens AG vereinbart, um starkes Auftragswachstum zu unterstützen

JPMorgan-Analyst Akash Gupta lobte die hohen Auftragseingänge im vierten Quartal und die besser als erwarteten Nettoschulden zum Geschäftsjahresende. Er betonte das verringerte Risiko einer Kapitalerhöhung und wertete dies als positives Signal für Investoren. Im Forum von Siemens Energy auf wallstreetONLINE halten die wO-User nach der jüngsten Talfahrt und der "Bürgschafts-Debatte" noch etwas Abstand zur Aktie – jedoch nicht alle:

"Ich erhöhe mein Kursziel auf 30 Euro. Nicht heute, nicht morgen, nicht dieses Jahr. Auch nicht 2024. Aber danach. Siemens Energy ist DAS entscheidende Unternehmen für die Energielanderzeugung der Zukunft in diesem Land und darüber hinaus. Selbst der bekennende Sparbuchfan Bundeskanzler Olaf Scholz weiß das." – rabajatis

"Die Garantien sind aus meiner Sicht längst wieder eingepreist. Die Frage wird sein, ob die zwei Milliarden Euro an frischem Cash aus dem Indien Verkauf ausreichen werden, um ohne eine Kapitalerhöhung aus dem Gamesa-Schlamassel raus zu kommen. Da die Rückstellungen vermutlich nicht alle zeitgleich Cash-relevant werden, sollte das frische Kapital erstmal Luft verschaffen." – horst80

"Meine Interpretation: 70 Prozent sind nachhaltig, 30 sind faul. Die Maßnahmen zur Behebung der Qualitätsmängel bei Gamesa sind bekannt, Maßnahmen geplant, aber noch nicht umgesetzt. Marge bei 8,9 Prozent – und der eigentliche Kracher: Verkauf zur Stabilisierung der Bilanz. Wenn man Tafelsilber zur Stärkung der Bilanz verkauft, wird das ein langer durstiger Weg. Ich lasse jedenfalls die Finger von dieser Spekulationsaktie und investiere woanders. Viel Erfolg allen, die das Risiko eingehen!" – Flyke

"Bin wieder an der Seitenlinie! Hier werden so schnell keine dicken Gewinne sprudeln. Ich glaube nicht, dass sie im kommenden Jahr die schwarze Null schaffen werden und wenn dann wirklich hauch dünn. Jedenfalls finde ich in den Zahlen keinen Grund, warum der Kurs jetzt auf 15 bis 20 Euro steigen sollte!" – Auswanderer2020

"Die Aktie stand bei etwas über zehn Euro vor der Meldung über benötigte Bürgschaften. Es hat sich eigentlich mit der Erteilung der Bürgschaften quasi nichts geändert. Gut möglich, dass die Aktie in einem Jahr besser da steht. Das Milliardengrab Gamesa ist nichts für mein Depot. Den Rest von Siemens Energy nehme ich gerne." – RealJoker

Bis zum nächsten Börsengeflüster,

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion