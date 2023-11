Versicherungspflichtgrenze der PKV steigt ab 2024 weiter - Experte verrät, wann man mit dem Wechsel nicht mehr lange warten sollte (FOTO)

Lippstadt (ots) - Die Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze ab 2024 setzt

Gutverdiener unter Zeitdruck, denn der Wechsel von der gesetzlichen zur privaten

Krankenversicherung (PKV) wird nicht nur schwieriger, sondern auch

kostenintensiver. Ab 2024 muss man ein Jahreseinkommen von 69.300 Euro

nachweisen, eine Steigerung von 2.700 Euro gegenüber der aktuellen Grenze von

66.600 Euro.



"Darüber hinaus steigen auch die Beitragsbemessungsgrenzen in den

Sozialversicherungen, was zu einer Erhöhung der Kranken- und

Rentenversicherungsbeiträge führt", erklärt Dieter Homburg, führender Experte

für Krankenversicherungen. "Für alle, die bereits knapp an der Grenze sind,

bedeutet die Erhöhung, dass sie in der gesetzlichen Krankenversicherung

feststecken und höhere Beiträge zahlen müssen. Wer jetzt intelligent handelt,

spart nicht nur langfristig, sondern kann seine Gesundheit viel besser

schützen."





Was man vor dem Wechsel in die private Krankenversicherung unbedingt wissensollte, verrät Dieter Homburg in diesem Artikel.Voraussetzungen: Was vor dem Antrag geprüft werden sollteDie private Krankenversicherung bietet ihren Kunden viele Vorteile. Allerdingsgibt es auch einige Konstellationen, bei denen die gesetzlicheKrankenversicherung die günstigere Alternative ist. Das ist zum Beispiel derFall, wenn man bereits unter Vorerkrankungen leidet. Vor jeder Aufnahme in diePKV findet eine Gesundheitsprüfung statt, bei der der gesundheitliche Zustanddes Antragstellers genau geprüft wird. Ergibt diese Prüfung ein erhöhtes Risiko,mehr Leistungen als der Durchschnitt in Anspruch zu nehmen, wird ein Zuschlagerhoben. Dann ist es häufig sinnvoller, stattdessen in der GKV zu bleiben. Dasgleiche gilt, wenn die Familiensituation so aussieht, dass jemand verheiratetist und der Partner gar nicht oder nur auf Minijobber-Basis arbeiten geht undnicht über die Geburt eines Kindes bis auf Weiteres beitragsfrei in der GKVbleiben kann.Um überhaupt als Kunde einer PKV infrage zu kommen, muss außerdem diefinanzielle Situation passen. Zutritt haben grundsätzlich Beamte,Selbstständige, Freiberufler und Studenten, außerdem Angestellte mit einemJahresbruttoeinkommen von derzeit - noch - mindestens 66.600 Euro. Alle anderen,die keines dieser Kriterien erfüllen, haben keinen Anspruch auf eine privateKrankenversicherung und müssen deshalb zwingend in der gesetzlichen Versicherungbleiben.Ein letztes Kriterium, das darüber entscheidet, ob ein Wechsel in die PKVsinnvoll ist, ist das Alter des Antragstellers. Das liegt daran, dass dieBeiträge jährlich steigen - und dadurch im hohen Alter nahezu unbezahlbar wären.Deshalb finanzieren privat Versicherte über ihren Monatsbeitrag