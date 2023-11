BLACKLANE ERWEITERT ‚CITY-TO-CITY'-ANGEBOT UM 71 NEUE VERBINDUNGEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT

BERLIN, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Blacklane, der weltweit führende Chauffeurservice, hat sein ‚City-to-City'-Angebot um 71 neue Verbindungen weltweit und vier neue Verbindungen in Deutschland erweitert. Mit diesen jüngsten Ergänzungen bietet Blacklane nun 187 Verbindungen in 14 Ländern an, 18 Routen davon in Deutschland. Damit verbindet das Unternehmen einige der ikonischsten Städte weltweit.

Das ‚City-to-City'-Angebot von Blacklane bietet Gästen eine bequeme und stressfreie Möglichkeit, sich zwischen Metropolregionen zu bewegen. Sie können nach ihrem eigenen Zeitplan und – dank eines nahtlosen Tür-zu-Tür-Services – sorgenfrei reisen. Mit dem Komfort und der Privatsphäre in Blacklane-Limousinen können sich Gäste entweder entspannen oder in Ruhe arbeiten. Alle Fahrten haben einen Festpreis inklusive Steuern und Mautgebühren, so garantiert Blacklane ein transparentes Preismodell. All das macht das ‚City-to-City'-Angebot zu einer echten Alternative zu Kurzstreckenflügen. Man ist in vielen Fällen nicht nur schneller, man spart auch Kosten, da die Limousine von bis zu vier Personen geteilt werden kann.

„Wir haben den Anspruch, unseren Kunden weltweit erstklassige Mobilitätsoptionen zu bieten", sagt Dr. Jens Wohltorf, CEO und Gründer von Blacklane. „Deshalb freuen wir uns sehr über diese neuen Verbindungen. Sie unterstreichen unser Versprechen bequeme, sichere und erstklassige Reiseoptionen zwischen einigen der aufregendsten Ziele der Welt anzubieten. Die Expansion zeigt auch, wie Blacklane strategisch in wichtige und beliebte Langstrecken in verschiedenen Märkten investiert, um unser Geschäftsmodell systematisch weiter auszubauen."

Das ‚City-to-City'-Angebot von Blacklane hat seit seiner Einführung schnell an Beliebtheit gewonnen. Der Service wurde entwickelt, um Kunden einen Tür-zu-Tür-Service zu bieten, der Regionalflüge, Züge und Selbstfahrer in Bezug auf Zeit, Komfort, Kosten und die eigene CO2-Bilanz schlägt. Der Markt für Luxusreisen wird weiterhin stark wachsen – Expertenschätzungen zufolge wird er im Jahr 2023 etwa 2,07 Billionen USD und bis 2032 einen Wert von etwa 3,38 Billionen USD erreichen[1] – und auch Fernreisen werden immer beliebter.Blacklane wächst und passt sich den Reisegewohnheiten seiner Gäste an.