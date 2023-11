Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt zeigt, welchen Einfluss das

Baujahrzehnt auf den Angebotspreis einer Eigentumswohnung hat:



- Wohneigentum, das seit 2010 errichtet wurde, ist im Mittel zwischen 27 und 46

Prozent teurer als eine vergleichbare Wohnung aus den 1990ern

- Höchste prozentuale Aufpreise in Dresden (+45,6 Prozent), Leipzig (+43,2

Prozent) und Essen (+38,6 Prozent)

- Geringste anteilige Aufschläge in München (+27,6 Prozent) und Hamburg (+27,3

Prozent) - allerdings bei höheren absoluten Preisen



Die hohen Preise für Energie und Baumaterialien sowie die Debatten über

Sanierungszwänge und Heizungstauschpflicht haben den Immobilienmarkt verändert.

Gebäude mit jüngerem Baujahr und damit oftmals besserer Energieeffizienz sind

preislich die Gewinner, wie eine immowelt Analyse für die 14 größten Städte

zeigt: Eigentumswohnungen, deren Bau nach 2010 erfolgte, sind im Mittel bis zu

46 Prozent teurer als vergleichbare Immobilien, die zwischen 1990 und 2000

fertiggestellt wurden. In der Spitze kann die Differenz beim Baujahr einen

Aufpreis von über 2.300 Euro pro Quadratmeter bedeuten.





Dresden, Leipzig und Essen: Niedriges Preisniveau, hohe AufschlägeTendenziell gilt: Die prozentuale Differenz zwischen einer Immobilie aus demletzten Jahrzehnt und einer in den 1990ern erbauten Referenzwohnung ist dort amhöchsten, wo die Immobilienpreise am niedrigsten sind: Das trifft auf Dresdenzu, wo moderne Bausubstanz im Mittel 45,6 Prozent teurer angeboten wird. Auch inLeipzig (+43,2 Prozent) und Essen (+38,6 Prozent) kostet der Quadratmeter einerBeispielwohnung aus den 1990ern aktuell im Mittel um die 2.500 Euro, wie derimmowelt Preiskompass für das 3. Quartal (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/2023/immowelt-preiskompass-kaufpreise-sinken-deutschlandweit-weiter-preiskurve-flacht-ab/) zeigt.Angesichts eines allgemein niedrigeren Preisniveaus haben Immobilienkäufer nochSpielraum in ihrem Finanzierungsbudget und sind bereit, signifikante Aufpreisefür Wohnungen neueren Baujahres zu zahlen. In der Praxis äußert sich das ineinem mittleren Quadratmeteraufpreis, der zwischen 1.012 Euro in Essen und 1.137Euro in Dresden ausfällt."Die in Medien und Öffentlichkeit sehr präsenten Debatten überSanierungspflichten, das Heizungsgesetz und lange Wartezeiten bei Handwerkernhaben Kaufinteressenten aufgeschreckt", sagt Felix Kusch, Geschäftsführer vonimmowelt. "Für Immobilien älteren Baujahres mit im Normalfall schlechtererEnergieeffizienz befürchten Kaufinteressenten hohe Folgekosten. Zumal sichangesichts der höheren Zinsen auch Sanierungskredite verteuert haben. Wohnungen