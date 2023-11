Hamburg (ots) - Laut einer aktuellen repräsentativen Verbraucherbefragung des

So erwarten 39 Prozent der Deutschen am Monatsende ein geringeres, ihnen zurVerfügung stehendes Budget, während 28 Prozent (im Vergleich zu 33 Prozent imJahr 2022) einen möglichen Rückgang ihres Lebensstandards befürchten. Zusätzlichgehen 30 Prozent davon aus, dass sich ihre finanzielle Lage weiterverschlechtern wird. Deutschland liegt in diesem Vergleich vor Österreich (28Prozent), Spanien (23 Prozent), Italien (20 Prozent) und Frankreich (19Prozent). Lediglich in Großbritannien teilen auch 30 Prozent der Verbraucher dieErwartung einer Verschlechterung ihrer finanziellen Situation.Verbunden mit einem Bewusstsein um die Notwendigkeit von Einsparungen, gebenfast die Hälfte der Deutschen (46 Prozent) an, dass die steigendenLebenshaltungskosten die Verwaltung ihres Einkommens und ihrer Ausgabenerschweren."Die weiterhin hohe Inflation beeinflusst die finanzielle Situation und dasKonsumverhalten der Deutschen. Unsere Studienergebnisse zeigen, dass dieBevölkerung eine hohe Sensibilität in finanziellen Angelegenheiten hat. In denkommenden Monaten rechnen die Deutschen mit einer weiteren Anpassung ihres Spar-und Ausgabenverhaltens. Zudem erwarten viele auch im nächsten Jahr finanzielleEinschränkungen und Verluste. Diese Erwartungen sind auf das Vorhandensein nichtnur einer, sondern mehrerer parallel verlaufender Krisen zurückzuführen. VieleVerbraucher wollen nicht nur sparen, sondern sehen sich gezwungen, Einsparungenvorzunehmen", kommentiert CRIF Deutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein dieUmfrageergebnisse.Wenn in den letzten 12 Monaten die Ausgaben gekürzt wurden, geschah dieshauptsächlich in den sogenannten nicht lebensnotwendigen Bereichen wieStreaming-Abonnements (oder Essenslieferungen (34 Prozent). 33 Prozent derDeutschen haben auch in den Bereichen wöchentlicher Lebensmitteleinkauf, Energieund Autonutzung ihre Ausgaben deutlich reduziert. Knapp ein Viertel derDeutschen (24 Prozent) hat in den letzten 12 Monaten Urlaubspläne geändert oderUrlaube komplett abgesagt. 13 Prozent haben ihre Transportgewohnheiten geändertund sind auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen. Mehr als jeder zehntedeutsche Befragte (12 Prozent) gibt an, einen Nebenjob angenommen zu haben. Undvier Prozent der befragten deutschen Bürger sind wieder zu ihren Eltern gezogen,um die Lebenskosten zu reduzieren.Trotz der Sparbemühungen reicht es für viele noch nicht aus. 16 Prozent derBefragten geben an, dass sie auf neue Kredite angewiesen sind, um über dieRunden zu kommen.Die steigenden Lebenshaltungskosten haben nicht nur das Ausgabeverhaltenverändert, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen mit ihrem Geld umgehen,insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Online-Banking und anderen digitalenDiensten. 21 Prozent der Deutschen geben an, vermehrt mit Bargeld zu bezahlen.Für 16 Prozent ist es zur Norm geworden, ihre Einnahmen und Ausgaben regelmäßigzu überwachen.Für die CRIF-Studie wurden insgesamt 7.000 Teilnehmende aus sechs europäischenLändern befragt. Für die Aussagen zum Konsumentenverhalten in Deutschland wurdeeine gewichtete, repräsentative Stichprobe von 1.000 volljährigen Deutschenausgewertet. Die Studie "Banking on Banks" zeigt neben den Erwartungeneuropäischer Konsumenten zu ihrer Finanzlage auch ihre Beziehung zu Banken infinanziell schwierigen Situationen auf. Sie ist in voller Länge auf Englischüber mailto:presse.de@crif.com erhältlich.Pressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: mailto:o.ollrogge@crif.com, Tel.: 040 / 89 803 582Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22285/5649318OTS: CRIF GmbH