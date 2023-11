Online-Shopping in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Käufer*innen haben Angst vor Betrug

Köln (ots) - Je knapper das Budget, desto wichtiger ist es Käufer*innen, dass

die beim Online-Shopping gekaufte Ware auch tatsächlich existiert und bei ihnen

ankommt.



Das Risiko, auf einen unseriösen Online-Shop hereinzufallen, ist bei

Aktionstagen rund um den Black Friday (24. November) besonders hoch: Käuferinnen

und Käufer wissen, dass es an Black Friday und in der Cyber Week sehr attraktive

Schnäppchen geben kann, was bei einigen zu weniger Misstrauen gegenüber

Lockangeboten führt. Hinzu kommt der Kaufrauscheffekt, der sie dazu verleitet,

schnell zuzuschlagen, bevor das Sonderangebot ausverkauft ist: Fast 20 Prozent

der im Auftrag von Trusted Shops repräsentativ durch YouGov* befragten Deutschen

ab 18 Jahren kaufen an Aktionstagen "eher" bis "viel impulsiver" ein.