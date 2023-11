CropEnergies passt Prognose für laufendes Geschäftsjahr an

Mannheim, 15. November 2023 – Die CropEnergies AG, Mannheim, passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 (1. März 2023 – 29. Februar 2024) an und erwartet nunmehr einen Umsatz von 1,24 bis 1,30 (zuvor erwartet: 1,27 bis 1,37, Vorjahr: 1,49) Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll zwischen 70 und 100 (zuvor erwartet: 95 bis 145, Vorjahr: 251) Millionen Euro liegen. Dies entspricht einem EBITDA von 115 bis 145 (zuvor erwartet: 140 bis 190; Vorjahr: 294) Millionen Euro.

Der Hauptgrund für die Prognoseanpassung ist eine deutliche Verschlechterung der Erlössituation. Insbesondere die Ethanolpreise entwickelten sich zuletzt deutlich schwächer als erwartet. Während Anfang November noch Tagespreise von rund 900 Euro pro Kubikmeter Ethanol zu verzeichnen waren, gingen diese seither unerwartet deutlich zurück und fielen auf 635 Euro pro Kubikmeter Ethanol.

CropEnergies geht davon aus, dass die insbesondere im Vorjahr durch den Ukraine-Krieg erhöhten Volatilitäten auf den Absatz-, Rohstoff- und Energiemärkten aufgrund der jüngsten Eskalation im Nahen Osten sowie Unsicherheiten in der Umsetzung regulatorischer Rahmenbedingungen wieder zunehmen könnten. Die Einführung von E10 in weiteren europäischen Ländern deutet weiterhin auf einen stabilen Absatz von Kraftstoffethanol hin, dem jedoch unverändert hohe Importmengen gegenüberstehen.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige, erneuerbare Produkte aus Biomasse - dafür steht CropEnergies. Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür, dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel nicht weiter antreiben.

Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Mio. m3 Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutralalkohol sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: Nachhaltig produziertes Ethanol als Benzinersatz ist eine Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der klimafreundlichen Energieversorgung im Transportsektor. Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert unser Ethanol den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 % im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Unser qualitativ hochwertiger Alkohol wird auch verwendet in der Getränkeherstellung, Kosmetika, pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel, oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.