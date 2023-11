BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Resultate der Immobiliengesellschaft seien leicht über seinen eigenen Schätzungen ausgefallen und dank des anhaltend soliden Mietwachstums von guter Qualität, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht das Unternehmen auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Der niedrige Umfang der Verkäufe im dritten Quartal sei angesichts des allgemein schwachen Marktes in Europa zu erwarten gewesen./tav/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 08:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 9,23EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m