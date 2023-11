Gebündeltes Know-how für neue bAV-Lösung (FOTO)

Dortmund (ots) -



Mit einem betreuten Vermögen von rund 70 Milliarden Euro gehört Flossbach von

Storch zu den führenden Vermögensverwaltern in Europa. Das Unternehmen

beabsichtigt, den Markt der betrieblichen Altersversorgung mit eigenen

Produktlösungen zu erschließen - und setzt dabei auf die adesso benefit

solutions GmbH als ganzheitlichen Dienstleister.





Das in Köln ansässige Finanzdienstleistungsinstitut bietet seinen Kunden künftigdie Möglichkeit, die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) ihrerMitarbeitenden in Form einer wertpapiergebundenen Direktzusage über dieFvS-Vermögensverwaltung zu investieren. Dabei steht ihnen das gleiche Modell zurVerfügung, welches auch die Flossbach von Storch AG für die bAV ihrer eigenenMitarbeitenden nutzt. Das Ziel: langfristig attraktive Renditen für dieVorsorgesparer.Gebündeltes Know-how aus drei adesso-GesellschaftenZur Umsetzung des Komplettpaketes inklusive digitaler Verwaltung kooperiert derVermögensverwalter mit der adesso benefit solutions GmbH. Diese hat Flossbachvon Storch bereits bei der Entwicklung der internen bAV-Lösung ebenso wie beidem Modell für deren Kunden beraten und wird dem Unternehmen auch künftig mitrechtlichen und aktuariellen Dienstleistungen zur Seite stehen. Außerdemübernimmt adesso benefit solutions die Bestandsbetreuung inklusive derGeschäftsvorfallbearbeitung. Die gesamte Administration erfolgt auf einer Lösungder adesso insurance solutions GmbH. Der Standardsoftware-Experte sorgt für einleistungsstarkes Arbeitgeberportal und eine komplett automatisierte Erzeugungder bAV-relevanten Dokumente. Das Gesamtpaket wird durch die adesso partnertrust GmbH abgerundet, die als CTA zur Insolvenzsicherung eingebunden werdenkann."Wir freuen uns, dass wir mit Flossbach von Storch einen namhaftenVermögensverwalter von unseren Leistungen überzeugen konnten. Wir decken künftignicht nur die gesamte digitale Kommunikation ab, sondern werden die bAV auchvollständig administrieren und als Aktuar und Rechtsberater betreuen. Gemeinsamwerden wir diese neue bAV-Lösung für mittelständische Unternehmen auf ein neuesLevel heben", so Michael Ries, Geschäftsführer von adesso benefit solutions.