KfW Research Deutsche Unternehmen investieren 2022 deutlich mehr in Klimaschutz

Frankfurt am Main (ots) -



- KfW-Klimabarometer zeigt preisbereinigten Anstieg um 18 % auf 72 Mrd. EUR

- Zwei Drittel der Unternehmen haben Klimaschutz zumindest teilweise in

Strategie verankert



Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Energiekrise hat der

Unternehmenssektor in Deutschland sein Investitionsvolumen in den Klimaschutz

hierzulande auf 72,2 Mrd. EUR im Jahr 2022 erhöht (2021: 55,1 Mrd. EUR), wie das

KfW-Klimabarometer 2023 von KfW Research zeigt. Hinter dem Plus von nominal 31 %

bzw. 17 Mrd. EUR steht auch real, also bereinigt um Preiserhöhungen durch die

Inflation, ein beachtlicher Anstieg von 18 %. Investiert haben die Unternehmen

am häufigsten in klimafreundliche Mobilität, gefolgt von Projekten zur Erzeugung

oder Speicherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien, sowie in

Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudebestand.