Rüsselsheim (ots) -- Einzigartig: Nutzfahrzeug-Allrounder erstmals mit Markengesicht Opel Vizor- Weiter fahren: Vivaro Electric jetzt mit bis zu 350 Kilometer lokalemissionsfreier Reichweite (WLTP[1]), neu mit e-Power Take off-Unit- Volle Antriebsauswahl: Batterie-elektrisch, alsWasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug Vivaro HYDROGEN oder mit effizientenDieseltriebwerken- Sicherheit geht vor: 18 Assistenzsysteme inklusive dynamischer Rundum-Sicht- Bestens verbunden: Klassenbeste Konnektivität und zwei 10-Zoll-Farbmonitore,Cockpit auf Snapdragon® Cockpit Plattform-Basis von Qualcomm Technologies,Inc.[2]Die ersten Bilder zeigen: Der neue Opel Vivaro ist ein Alleskönner im modernenLook. Gewerbetreibende können sich auf die bewährten Tugenden des flexiblenNutzfahrzeug-Allrounders mit dem Blitz verlassen - und dabei von vielenNeuheiten profitieren. Erstmals fährt der Vivaro - wie bereits die Pkw-Modellevon Opel - mit dem charakterstarken Markengesicht Opel Vizor vor, das sichnahtlos bis in die optionalen LED-Scheinwerfer zieht. Darüber hinaus macht derneue Vivaro das Arbeitsleben leichter: Mit insgesamt 18 hochmodernenAssistenzsystemen, darunter die dynamische Rundum-Sicht als künftiges Highlight,wird jede Fahrt angenehmer und sicherer. Im Innenraum blicken Vivaro-Fahrer und-Passagiere in eine völlig neue Cockpit-Welt: Neue Infotainment-Systeme aufSnapdragon® Cockpit Plattform-Basis von Qualcomm Technologies(2) mit zwei 10Zoll großen Bildschirmen und kabelloser Smartphone-Konnektivität bietenzahlreiche Individualisierungsoptionen.Mit dem neuen Vivaro treibt Opel konsequent seine Elektrooffensive voran -moderner, nachhaltiger und vor allem weiter. Denn der neue Vivaro Electricbietet lokal emissionsfreie Reichweiten bis zu 350 Kilometer (gemäß WLTP1).Einzigartig im Segment ist zudem die so genannte "e-Power Take off-Unit", mitder sich weitere elektrische Geräte aus der Antriebsbatterie mit Strom versorgenlassen. Und schließlich fährt der neue Vivaro auch als weiterentwickelterWasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter Vivaro HYDROGEN vor. So kann jederGewerbetreibende die für ihn bevorzugte Antriebsart wählen."Unser Nutzfahrzeug-Bestseller Opel Vivaro fährt nun noch moderner, praktischerund nachhaltiger vor", sagt Opel CEO Florian Huettl. "Mit einem komplettüberarbeiteten, digitalisierten Cockpit, noch größerer elektrischer Reichweitesowie der innovativen HYDROGEN-Option bildet der Allrounder das Herzstückunserer LCV-Offensive. So findet jeder Gewerbetreibende den für das eigeneEinsatzprofil perfekt passenden Vivaro."Emotional, elektrifiziert, extra-flexibel: Neuer Vivaro vereint Pkw- und