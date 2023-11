2024 wird ein entscheidendes Jahr für CleanTech Lithium

2024 könnte das entscheidende Jahr für CleanTech Lithium werden. Der britisch-chilenische Entwickler von nachhaltigen Lithium-Projekten in Chile will Anfang kommenden Jahres die Machbarkeitsstudie für sein Projekt Laguna Verde vorlegen. Sie bildet die Grundlage für die Finanzierung und den Bau der Mine. Die Entwicklungen am Übernahmemarkt zeigen zudem, dass auch CleanTech Lithium ins Visier größerer Konzerne kommen könnte.

Derzeit geht es trotz der schwierigen Börsenlage rund bei Übernahmen im Lithium-Sektor. So ist der Weltmarktführer Albemarle mit der Übernahme des kleineren Konkurrenten Lionstown Resources gescheitert. Am Ende hatten die US-Amerikaner mehr als 4 Mrd. US-Dollar geboten, doch eine australische Milliardärin funkte dazwischen und stieg selbst bei Lionstown ein. Daraufhin zog sich Albemarle zurück. SQM, die Nummer zwei der Branche war dagegen erfolgreicher. Die Chilenen konnten die Übernahme von Azure Minerals für mehr als 1 Mio. US-Dollar abschließen.

Ein kleinerer Deal dürfte auch bei CleanTech Lithium auf offene Ohren gestoßen sein. So hat der staatliche chilenische Bergbaukonzern Codelco, der größte Kupferproduzent der Welt, eine Vereinbarung zum Kauf von Lithium Power International für umgerechnet 244 Mio. US-Dollar schließen können. Das Geschäft umfasst ein Barangebot von 0,57 australischen Dollar pro Aktie für das australische Unternehmen, das das chilenische Blanco-Projekt in der Maricunga-Salzwüste in der Nähe von Codelcos eigenen Liegenschaften liegt.

Die Maricunga-Region liegt unweit der Projekte von CleanTech Lithium, die Übernahme zeigt die Attraktivität der Gegend für große Konzerne. So befindet sich Laguna Verde östlich von Maricunga, das Projekt Francisco Basin liegt wiederum südlich davon. Dies sind die beiden am weitesten entwickelten Projekte von CleanTech Lithium.

Und für diese steht nun das Jahr der Wahrheit an. Am Ende des ersten Quartals will CleanTech Lithium die erste Vormachbarkeitsstudie für Laguna Verde vorlegen. Diese beinhaltet die technischen und finanziellen Daten zu einem möglichen Lithiumbetrieb. Bisher liegt eine sogenannte Scoping-Studie für Laguna Verde vor, die eine Produktion von 20.000 Lithiumkarbonat (LCE) prognostiziert. Das ist eine Größenordnung, mit der CleanTech Lithium arbeiten kann. Die Produktionskosten werden auf unter 4.000 US-Dollar je Tonne LCE geschätzt. Der aktuelle Spotmarktpreis befindet sich deutlich über der 20.000 US-Dollar-Marke.