Fünf digitale Innovationen aus dem ländlichen Raum ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) - Insgesamt fünf herausragende Projekte und Initiativen zur

erfolgreichen Digitalisierung des ländlichen Raumes haben am Dienstag (14.

November 2023) in Berlin den Wettbewerb Digitale Orte 2023 gewonnen.

Digitalisierung ist der Schlüssel für eine ausgeprägte Wirtschaftsstärke, eine

hohe Lebensqualität und für eine gesellschaftliche und demokratische Teilhabe

der BürgerInnen, die auf dem Land leben.



Eine mit hochkarätigen ExpertInnen besetzte Jury hatte zuvor auf Initiative von

Deutsche Glasfaser und Deutschland - Land der Ideen aus über 170 Einreichungen

insgesamt 15 FinalistInnen ausgewählt, die digitale Lösungsansätze und

Technologien eingeführt haben und somit den digitalen Wandel im ländlichen Raum

erfolgreich gestalten und vorantreiben. Aus diesem Ideenpool wurden bei der

Preisverleihung im Berliner Spreespeicher in fünf Kategorien herausragende

Projekte als Digitale Orte ausgezeichnet. Die Preisträger decken thematisch die

Vielfalt des öffentlichen Lebens ab: Von einem intelligenten

Straßenmanagementsystem über eine telemedizinische Bewegungstherapie bis hin zu

einer digitalen Visualisierung von Feuerwehr-Einsatzmeldungen. Es war die zweite

Auflage des Wettbewerbs nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2022.