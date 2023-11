Innovative Ideen für nachhaltige Events / Wir von smartvillage zeigen Dir, wie Du Deine Veranstaltung grüner machen kannst! (FOTO)

München (ots) - Nachhaltige Events sind heutzutage wichtiger denn je, um einen

positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die dabei

helfen, den CO2-Fußabdruck bei Veranstaltungen zu reduzieren, wie beispielsweise

der Einsatz von erneuerbaren Energien und die Verwendung umweltfreundlicher

Materialien. Zudem sollte man auf lokale Produkte und Dienstleistungen setzen

und ein nachhaltiges Catering mit bio- und regionalen Lebensmitteln sowie

veganen Optionen anbieten. Durch effizientes Eventmanagement und die Einbindung

der Teilnehmer:innen in Nachhaltigkeitsinitiativen, kann eine

ressourcenschonende Veranstaltung gewährleistet werden. Ganz nach dem Motto:

Zusammen können wir eine grünere Zukunft gestalten!



1. Warum nachhaltige Events wichtig sind





In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen bewusst darüber werden, wiewichtig es ist, unseren Planeten zu schützen, um ihn zu erhalten, gewinnt auchdie Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen an Bedeutung. Denn auch jedes geplanteEvent hat selbstverständlich einen Einfluss auf die Umwelt und somit denKlimawandel. Durch umweltbewusstes Handeln kann dieser Einfluss minimiertwerden. Darüber hinaus können nachhaltige Events dazu beitragen, das Bewusstseinfür ökologische Themen zu stärken und den Wandel hin zu einer nachhaltigenGesellschaft voranzutreiben. Es geht also nicht nur um den Schutz unsererUmwelt, sondern auch darum, eine positive Veränderung anzustoßen. Wenn wir unsgemeinsam dafür einsetzen, dass Veranstaltungen nachhaltiger werden, können wireinen wichtigen Beitrag leisten - für unsere Zukunft und die Zukunft unsererKinder.2. Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei VeranstaltungenFür eine nachhaltige Zukunft müssen wir alle unseren Beitrag leisten. Auch beiVeranstaltungen ist es wichtig, auf den CO2-Fußabdruck zu achten und Maßnahmenzur Reduzierung zu ergreifen. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von öffentlichenVerkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften für die An- und Abreise derTeilnehmer:innen. Auch auf den Stromverbrauch sollte geachtet werden, indemenergieeffiziente Beleuchtung und Geräte verwendet oder alternativeEnergiequellen wie Solarenergie genutzt werden. Zudem sollte über alternativeund umweltfreundliche Materialen wie bspw. Recyclingpapier oder biologischabbaubares Einweggeschirr nachgedacht werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich,sich über lokale Produkte und Dienstleistungen zu informieren, um diese zuunterstützen und Transportwege zu minimieren.Auch wir bei smartvillage achten als Veranstaltungsunternehmen auf unserenökologischen Fußabdruck. Wir kompensieren unseren CO2-Auststoß am Ende eines