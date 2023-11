Advanced Cooling Technologies, Inc. Erweitert die Vertriebspräsenz nach Europa

Bryan Muzyka, V.P. von Vertrieb and Marketing, fasst die Entscheidung zusammen: „Im Laufe unserer Geschichte haben wir strategische Investitionen gemacht, um das wachsende Geschäft zu unterstützen. Da wir ein Wachstum bei unserem europäischen Kundenstamm bemerkt haben, ist dies ein logischer nächster Schritt in unserer Vertriebserweiterung". Dieser Schritt wurden ebenso entwickelt, um den Kundendienst von ACT zu verbessern und sein Engagement für die wachsenden Anforderungen von Kunden aus Industrieprodukten in ganz Europa zu stärken.

LANCASTER, Pa., 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Advanced Cooling Technologies, Inc. (ACT), ein führender Anbieter innovativer Wärmemanagementlösungen, freut sich, einen bedeutenden Meilenstein in seiner globalen Expansionsstrategie bekanntgeben zu dürfen. ACT gab offiziell seine Pläne bekannt, eine lokale europäische Vertriebspräsenz aufzubauen, die entwickelt wurde, um die Herausforderungen des thermischen Managements der industriellen OEM zu unterstützen.

„Diese Expansion ermöglicht es uns, enger mit unseren Industriepartnern zusammenzuarbeiten. Sie spiegelt unser Engagement wider, unsere globale Präsenz weiter zu stärken. Wir freuen uns darauf, stärkere Beziehungen mit bestehenden Kunden zu pflegen und neue Partnerschaften aufzubauen". erklärte Adam Say, International Business Development Manager.

Die Wärmemanagementsysteme und Lösungen von ACT sind in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Energie, Leistungselektronik und weiteren entscheidend. Das europäische Büro wird sich darauf konzentrieren, die einzigartigen Anforderungen der Industriekunden zu erfüllen, die nach innovativen Kühllösungen suchen, um ihre Produktleistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.

Weitere Informationen über Advanced Cooling Technologies, Inc. und seine Wärmemanagementlösungen finden Sie auf www.1-ACT.com.

Informationen zu Advanced Cooling Technologies Inc.

Advanced Cooling Technologies, Inc. (ACT) ist ein führendes Unternehmen für Wärmemanagementlösungen, das Design- und Fertigungsdienstleistungen anbietet, um die Bedürfnisse unserer Kunden in allen Punkten des Produktlebenszyklus zu erfüllen. Wir bedienen den Bedarf unserer globalen Kunden an Wärmemanagement und Energierückgewinnung in verschiedenen Märkten. Darunter befinden sich Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Leistungselektronik (Power Electronics), HVAC, Medizin, Gehäusekühlungs- und Kalibrierausrüstung. Wir sind auf die Bereitstellung innovativer und leistungsoptimierter Wärmemanagementtechnologien und -systeme spezialisiert, die die einzigartigen Anforderungen von jedem Kunden erfüllen.

Medienkontakt: Megan Ulrich, megan.ulrich@1-act.com

