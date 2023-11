Wirtschaft Dax am Mittag weiter positiv - Infineon gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits positiven Start bis zum Mittag weiter im Plus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.705 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Deutliche Zuwächse konnten unter anderem die Papiere von Infineon verbuchen. Der Halbleiterhersteller hatte am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach konnte man Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielen.