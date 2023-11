Bitcoin verlor in den vergangenen Tagen einige Prozentpunkte an Wert und liegt nun deutlich unter seinem 18-Monats-Hoch von 38.000 US-Dollar. Laut JPMorgan-Analyst Nikolaos Panigirtzoglou könnte die vorausgegangene Rallye übertrieben sein. Ein Hauptgrund für die Rallye war die Erwartung, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC bald einen Bitcoin-Spot-ETF genehmigen könnte, was jedoch nach Ansicht von JPMorgan unwahrscheinlich sei. Sie halten eine Umschichtung bestehender Mittel in neu zugelassene ETFs statt neuer Kapitalzuflüsse als wahrscheinlicheres Szenario.

Darüber hinaus verweist Panigirtzoglou auf geringes Interesse an bestehenden Bitcoin-Spot-ETFs in Kanada und Europa und bezweifelt eine Lockerung der Regulierung in der Kryptoindustrie. Er steht zudem der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung skeptisch gegenüber und glaubt, dass deren Auswirkungen bereits im Preis berücksichtigt seien.