Düsseldorf (ots) - Die Fotovoltaik ist auf dem Weg, zur tragenden Säule derStromversorgung in Deutschland zu werden. Im Jahr 2022 lag der Anteil desSolarstroms bereits bei 11,1 Prozent des Stromverbrauchs. Der Solarmarkt wächstderzeit sehr dynamisch in Deutschland und weltweit. So ist die Solarbrancheoptimistisch, die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, bis 2030 dieinstallierte Fotovoltaik-Leistung von heute etwa 78 auf 215 Gigawatt fast zuverdreifachen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass weitere Marktbarrierenabgebaut und der Energiemarkt an die Erfordernisse der Solar- und Windenergieangepasst wird, wie der neue VDI-Statusreport Fotovoltaik erläutert.Der deutsche Fotovoltaik-Markt ist derzeit auf Wachstumskurs. Im Jahr 2023 wirdein Zubau an neuen PV-Anlagen von etwa 13 Gigawatt erwartet und damit deutlichmehr als die 9 Gigawatt, die von der Bundesregierung angestrebt wurden. "Damitgehört Deutschland wieder zu den Treibern des Fotovoltaik-Ausbaus in Europa", soGerhard Stryi-Hipp, Co-Vorsitzender des VDI-Fachausschusses RegenerativeEnergien und Mitarbeiter des Fraunhofer ISE. "Die Marktdynamik belegt das starkeInteresse der Bevölkerung und der Investorinnen und Investoren an derklimaneutralen Solarstromerzeugung und das große Entwicklungspotenzial desFotovoltaik-Marktes, wenn die Rahmenbedingungen stimmen." Allerdings betont erauch die damit verbundenen Herausforderungen. "Damit die hoheVersorgungssicherheit auch bei weiter steigenden Anteilen von fluktuierendemSolar- und Windstrom erhalten bleibt, muss der Energiemarkt zwingendweiterentwickelt werden."Dass es durchaus noch Herausforderungen gibt, bekräftigt auch Dipl.-Ing. StefanMüller von Enerparc. Er ist ebenfalls Mit-Autor des Statusreports. ImVDI-Podcast "Technik aufs Ohr" sagt er bereits: "Die Überlastung des Netzeswerden wir in den kommenden Jahren spüren." Herausforderungen sieht er nicht inden Flächen, sondern im Netzanschluss. "Man muss die Nord-Süd-Trasse haben. Esgibt Bundesländer, die sagen, dass sie das nicht brauchen und wollen. InSchleswig-Holstein haben wir aber diesen Strom. Da ist politisch noch ein dickesBrett zu bohren."Grundlage für den Aufschwung sind die großen technologischen Fortschritte derFotovoltaik, der nach Ansicht der Solarbranche noch lange nicht zu Ende ist. DerWirkungsgrad der Fotovoltaik-Module liegt heute im Schnitt bei etwa 22 Prozent,bis zum Jahr 2030 wird eine Erhöhung auf mindestens 25 Prozent erwartet. Nochdeutlich größere Erfolge gibt es bei den Preisen für Fotovoltaik-Module, die inden letzten 10 Jahren um 90 Prozent gefallen sind. Ursache ist die starkeProduktions- und Marktausweitung. So hat sich die gesamt installierte