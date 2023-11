Flexxible gibt die Ernennung seines neuen CEO bekannt, um seinen internationalen Wachstumsplan zu beschleunigen

Terrasa, Spanien (ots/PRNewswire) - FLEXXIBLE freut sich, im Rahmen seines

strategischen Wachstumsplans bekannt zu geben, dass Demetri Rico , derzeit COO

von Flexxible, die Rolle des CEO übernommen hat. Bislang hatte der Gründer von

Flexxible, Sebastian Prat , die Rolle des CEO inne. Er hat beschlossen, seine

Karriere bei Flexxible als Chief Visionary Officer fortzusetzen und die

Strategie, die Finanzen und die Produkte des Unternehmens zu leiten.



Nach den Erfolgen unter der Führung von Sebastian Prat beginnt für Flexxible

eine neue Etappe in der Entwicklung zukünftiger Erfolge. In seiner Zeit als

Gründer und CEO leitete Sebastian Prat die Umwandlung von Flexxible in einen

relevanten Partner weltweit und in ein führendes Unternehmen für den

Technologiesektor in Spanien. Er förderte Desktop as a Service als einen der

Wachstumsmotoren, führte neue Lösungen für den Bereich der digitalen

Transformation ein und automatisierte das interne Geschäftsmodell von Flexxible,

um die Effizienz des Unternehmens zu steigern.