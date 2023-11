BLACKLANE ERWEITERT 'CITY-TO-CITY'-ANGEBOT UM 71 NEUE VERBINDUNGEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT

Berlin (ots/PRNewswire) -



- Blacklane bietet vier neue 'City-to-City'-Verbindungen in Deutschland und 71

neue Verbindungen in 14 Ländern weltweit an.

- Unternehmen baut 'City-to-City'-Angebot erfolgreich als hochwertige

Mobilitätsoption auf und erweitert damit sein diversifiziertes Geschäftsmodell

um ein neues Standbein.



Blacklane, der weltweit führende Chauffeurservice, hat sein

'City-to-City'-Angebot um 71 neue Verbindungen weltweit und vier neue

Verbindungen in Deutschland erweitert. Mit diesen jüngsten Ergänzungen bietet

Blacklane nun 187 Verbindungen in 14 Ländern an, 18 Routen davon in Deutschland.

Damit verbindet das Unternehmen einige der ikonischsten Städte weltweit.