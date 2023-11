DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach einem optimistischeren Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern sei mit Blick auf die Geschäftsentwicklung aber noch nicht aus dem Gröbsten raus, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei nach wie vor der Ansicht, dass sich zum Beispiel die Margenspannen im Klebstoff-Geschäft einengen und dass insgesamt der Absatz durch die zinssensiblen Sektoren Gegenwind zu spüren bekommen werden./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 72,44EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m