BW-Bank ON - Innovative Kombination aus digitalem Komfort und professioneller Vermögensverwaltung

Stuttgart/Köln (ots) - Die BW-Bank erweitert ihre Dienstleistungspalette im

Wertpapierbereich mit "BW-Bank ON" um eine digitalisierte Vermögensverwaltung.

Mit volldigitalen Prozessen, einer modernen Bedienoberfläche und dem gebündelten

Know-how von über 50 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung ermöglicht

"BW-Bank ON" in Kooperation mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider

investify TECH eine komfortable Lösung für alle, die das Verwalten ihres

Vermögens in professionelle Hände legen wollen.



"Die Kombination aus der Effizienz digitaler Prozesse und der Expertise der

BW-Bank Vermögensverwaltung schafft ein einzigartiges Erlebnis für unsere

Kundinnen und Kunden", sagt Karen Armenakyan, Bereichsleiter Vermögensverwaltung

und Wertpapiere bei der BW-Bank. "Damit wollen wir sowohl Neukunden als auch

Bestandskunden ansprechen, die bisher noch nicht ins Wertpapiergeschäft

eingestiegen sind und denen wir mit 'BW-Bank ON' die Erfahrung unserer

Vermögensverwaltung anbieten können", so Armenakyan.