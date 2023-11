Berlin/Bonn (ots) - Der Präsident des Deutschen Instituts fürWirtschaftsforschung (DIW), Prof. Marcel Fratzscher, ist überzeugt, dass derdeutsche Staat nicht ohne die Aufnahme neuer Schulden auskommen wird. Beiphoenix sagte Fratzscher: "Wir müssen uns ehrlich machen, wir stehen auch heutein einer extrem schwierigen Situation, wirtschaftlich wie sozial. Deutschlandmuss wirtschaftlich wichtige Transformationen bewerkstelligen, ökologischnachhaltig werden, die digitale Transformation muss sich global komplett neuaufstellen, Verteidigung, Sicherheit, das sind alles Herausforderungen, die vielGeld kosten werden." Wenn der Staat jetzt am Sparhaushalt festhalte, entsteheein viel größerer Schaden als durch die Aufnahme neuer Schulden. "Wir brauchenjetzt eine Investitionsoffensive, damit Deutschland zukunftsfähig wird, derWirtschaftsstandort Deutschland gesichert wird und eben auch ein sozialerAusgleich stattfindet, auch das darf nicht vergessen werden, dass die Menschenmitgenommen werden. Da wird kein Weg an Schulden vorbeiführen", so Fratzscher.Wenn dieses Geld gut in die Zukunft investiert sei, dann handele es sich um"gute", "sinnvolle Schulden". Den Spagat, den der Bundesfinanzminister derzeitversuche zu vollziehen, Schuldenbremse einhalten und Ausgaben kürzen auf dereinen Seite und gleichzeitig mehr in die Zukunft zu investieren, "das scheitert,das wird nicht gelingen", sagte der Wirtschaftswissenschaftler bei phoenix.( Das Interview wurde am Morgen vor der Urteilsverkündung desBundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt und der Verwendung vonCorona-Hilfen für den Klima- und Transformationsfond geführt .)Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/qF6Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192mailto:kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6511/5649557OTS: PHOENIX