FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am Tag nach dem Quartalsbericht und einer von Zinshoffnung befeuerten Börsenrally haben die Aktien von Delivery Hero ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt. Ähnliches gilt für die Aktien von Zalando , die im Dax um 3,8 Prozent anzogen, während Delivery Hero im MDax auf ein Kursplus von nochmals 8,4 Prozent kamen. Binnen zwei Tagen haben letztere nun ein Fünftel an Wert gewonnen.

Eine überraschend positive Entwicklung des Bruttowarenwerts hatte am Vortag die Rally bei Delivery Hero in Gang gebracht. Sie wurde zusätzlich befeuert von einer erhöhten Risikobereitschaft der Anleger, weil aktuelle Inflationsdaten aus den USA die Annahme untermauerten, dass die US-Notenbank Fed mit ihrem Leitzins am Höhepunkt angekommen ist. Analysten äußerten sich nun am Mittwoch weiter ermutigend zu dem Essenslieferdienst, der bei Goldman Sachs auf einer Liste besonders überzeugender Anlageideen steht.

Die Goldman-Analystin Lisa Yang lobte nach dem Bericht zum dritten Quartal die weiter anziehende Dynamik beim Bruttowarenwert (GMV). Sie und auch ihr Kollege Markus Diebel von JPMorgan erhöhten am Mittwoch ihre Kursziele auf ein Niveau, das mit 54,30 respektive 52 Euro weiter Potenzial signalisiert. Noch optimistischer bleiben die Experten der britischen Bank HSBC, Hauck & Aufhäuser sowie Bernstein, die mit ihren Zielen bei mindestens 60 Euro liegen./tih/mis

