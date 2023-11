SquaredFinancial stellt überarbeitete All-in-One Mobil-App vor und bietet Anlegern erweiterte Funktionen für ein nahtloses Erlebnis unterwegs

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Das branchenführende FinTech-Unternehmen

SquaredFinancial freut sich, die Freigabe seiner überarbeiteten All-in-One

Mobil-App bekannt zu geben, die die Art und Weise, wie Anleger mit dem Handel in

Berührung kommen, optimiert und ihnen ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis

ermöglicht.SquaredFinancial kann auf über 18 Jahre Erfahrung in der Branche

zurückblicken und gehört zu den frühen Anwendern von Technologie im Bereich

Handel und Investitionen. Jetzt führt SquaredFinancial eine kundenorientierte

Struktur ein, um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren - ein weiterer

Meilenstein auf dem Weg zu einem hochwertigen Service. Die SquaredFinancial

Mobil-App (https://sqfin.com/platforms/mobile-app/) wurde für Android- und

iOS-Geräte entwickelt und kann kostenlos im Apple Store und im Google Play Store

heruntergeladen werden.



Eines der herausragenden Merkmale (https://sqfin.com/platforms/mobile-app/) der

neuesten App von SquaredFinancial ist, dass die Nutzer über eine einzige App

Zugang zu einer breiteren Palette von Anlagedienstleistungen und -produkten

haben, während die intuitive Benutzeroberfläche und Navigation den Online-Handel

für den durchschnittlichen Privatanleger vereinfachen. Dieser All-in-One-Ansatz

ermöglicht es dem Kunden, sein Handelskonto, sein Visa-Karten-Wallet und sein

Portfolio sowie seine Finanztransfers in einer einzigen App zu verwalten.