Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.11.2023

Kursziel: 116,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 138,00 auf EUR 116,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für Q3/23 veröffentlicht, der ein qualitatives Update zur Geschäftsentwicklung gibt. In den ersten neun Monaten hat EKT mehr MW verkauft (116 gegenüber 96) und mehr MW in Betrieb genommen (109 gegenüber 94) als im Gesamtjahr 2022. Da das Unternehmen erwartet, im vierten Quartal weitere Projekte in Betrieb zu nehmen und zu verkaufen, sind wir zuversichtlich, dass das EBT des Projektsegments im Jahr 2023 deutlich höher ausfallen wird als im Vorjahr. Wir gehen daher weiterhin davon aus, dass EKT das Konzern-EBT 2023 um 10% steigern wird (unteres Ende der Prognose), trotz der erwarteten niedrigeren EBT-Beiträge aus den anderen Segmenten. Allerdings haben wir unsere Prognosen für die kommenden Jahre gesenkt, um dem höheren Zinsumfeld und den gestiegenen Projektrisiken Rechnung zu tragen. Trotz dieser Herausforderungen sind die mittelfristigen Treiber für eine höhere Ökostromnachfrage (grüner Wasserstoff, Wärmepumpen, E-Mobilität) intakt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR116 (zuvor: EUR138). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 138.00 to EUR 116.00.





Abstract:

Energiekontor (EKT) has published its interim status report for Q3/23, which gives a qualitative update on business development. At the end of the nine month period, EKT had sold more MW (116 versus 96), and commissioned more MW (109 versus 94) than in the full year 2022. As the company expects to commission and sell further projects in Q4, we are confident that Project segment EBT will be significantly higher in 2023 than in the previous year. We thus still believe that EKT will increase 2023 group EBT by 10% (lower end of guidance), despite expected lower EBT contributions from the other segments. However, we have lowered our forecasts for the coming years to reflect the higher interest rate environment and increased project risks. Despite these challenges, the medium-term drivers for higher green power demand (green hydrogen, heat pumps, e-mobility) are intact. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR116 (previously: EUR138). We reiterate our Buy recommendation.

