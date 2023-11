BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy hat wegen einer anhaltend hohen Nachfrage erneut seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Angesichts der erwarteten Auslieferungen und des aktuellen Auftragsbestands für das vierte Quartal rechnet das Management für 2023 mit noch mehr Umsatz. Zudem soll das operative Ergebnis den oberen Bereich der bisher angepeilten Spanne erreichen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal bei München mitteilte. Anleger nahmen die Nachrichten positiv auf.

Der Kurs der SFC-Aktie stieg Morgen nach Handelsstart um mehr als sechs Prozent auf 20,95 Euro und erreichte zeitweise das höchste Niveau seit fast zwei Monaten. Am frühen Nachmittag lag das Papier noch rund eineinhalb Prozent im Plus und damit im Mittelfeld des Nebenwerte-Index SDax . Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die Aktie noch rund ein Fünftel an Wert eingebüßt.