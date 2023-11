Prix Empereur Maximilien 2023 Projet de surcyclage provenant du Portugal

Innsbruck (ots) - La devise du concours Empereur Maximilien de cette année était

" jeune-européen-uni ". " Le prix Empereur Maximilien présente au public des

initiatives qui promeuvent l'idée européenne et qui nous font nous rapprocher

davantage les uns des autres. Pour cela, j'adresse tous mes remerciements à tous

ceux qui s'investissent en faveur de notre Europe commune. L'empereur Maximilien

Ier a marqué le Tyrol et l'Europe. Le prix qui porte son nom est une mission,

celle de poursuivre le développement de notre " patrie ", " patrie " entendue

comme étant à l'intérieur et au-delà des frontières du Tyrol ", a déclaré Anton

Mattle, le chef du gouvernement du Land du Tyrol.



Des idées créatives