Deutsche Touristen sind Spitzenreiter bei Skiverleih

Für über 80 % der Österreicher ist Skifahren ein wertvolles Kulturgut, das auch

für nachfolgende Generationen zu erhalten ist, so eine der zentralen Aussagen

des INTERSPORT Skireports [1] (#_ftn1) . Das ist gut so, denn Österreich ist

nach wie vor eines der beliebtesten Winterurlaubsziele der Deutschen. Jeder

zweite deutsche Kunde von INTERSPORT Rent genießt es mit leichtem Gepäck zu

reisen und leiht sich die Skiausrüstung vor Ort. Immer mehr greifen auch bei

Skibekleidung auf den Verleih zurück.



Die Wintersaison ist vereinzelt bereits eröffnet, in vielen Skigebieten

Österreichs beginnt sie in diesen Tagen. Perfekt präparierte Pisten, zünftige

Hütten-Gaudi und Bewegung an der frischen Luft- das ist Wintersport - und dieser

ist in Österreich fest verwurzelt. 81 % sehen Skifahren als österreichisches

Kulturgut. "Auch mit Herausforderungen wie dem Klimawandel müssen nachfolgende

Generationen die Chance haben, Skifahren zu lernen und sich an der Bewegung in

der Natur zu erfreuen" , ist Thorsten Schmitz, Geschäftsführer von INTERSPORT

Austria, überzeugt.