Eschborn (ots) -- Erdgas dominiert mit 51 Prozent in Mehrfamilienwohngebäuden;Wärmepumpeneinsatz steigt, aber bleibt gering- In der Hälfte der Heizungsanlagen des Gebäudebestands von Mehrfamilienhäusernin Deutschland ist kein Heizkörpertausch für den Einsatz von Wärmepumpennotwendig- Wärmepumpen bieten im Mittel 25 Prozent Optimierungspotenzial durchverbessertes Monitoring und Betriebsführung - bei einem Drittel der Anlagennoch deutlich mehr- Techem Verbrauchskennwerte-Studie 2022 untersucht Daten aus 1,4 Millionendeutschen Wohnungen und macht mögliche Einsparpotenziale sichtbarDer Klimawandel, die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels und das Gelingen derEnergiewende erfordern weiterhin entschlossenes Handeln. Wie kann es unsgelingen, den Energieverbrauch zu reduzieren, die Effizienz zu steigern sowieerneuerbare und CO2-neutrale Energiequellen in der Breite zu etablieren? Dieaktuelle Techem Verbrauchskennwerte-Studie 2022 liefert dazu relevanteEinblicke. Sie basiert auf der Auswertung und Analyse von Daten aus dem Jahr2022 zu Verbrauch sowie Kosten für Heizung und Warmwasser aus 1,4 Millionendeutschen Wohnungen in rund 120.000 Mehrfamilienhäusern. Die Studie gibtEinblicke in den Ist-Zustand der Energieversorgung und legt Potenziale zurEffizienzsteigerung sowie Emissionsvermeidung in deutschen Wohngebäuden offen.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Erdgas bleibt mit einem Anteil von 51 Prozent an der Heizenergie inMehrfamilienhäusern dominierend. Gleichzeitig hat die Nutzung von Heizölweiter nachgelassen und stellt jetzt weniger als 10 Prozent der Energieträgerdar. Holz und Strom nehmen als Energiequellen für Raumheizung undTrinkwarmwasser stetig zu. Wärmepumpen gewinnen an Boden, obwohl ihre Nutzungim Vergleich zu traditionelleren Wärmeerzeugern noch begrenzt ist.- Wärmepumpen kommt bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu. DieHeizungsanlagen des Gebäudebestandes von Mehrfamilienhäusern in Deutschland,der derzeit mit Heizkörpern beheizt wird, sind bereits zur Hälfte oder sogarzu 90 Prozent (nach Heizkörpertausch) für den Einsatz von Wärmepumpengeeignet. Allerdings weisen Wärmepumpen ein beträchtlichesOptimierungspotenzial von durchschnittlich etwa 25 Prozent auf - bei einemDrittel der Anlagen noch deutlich mehr.- Monitoring und optimierte Betriebsführung können den Endenergieverbrauch vonGebäuden um 10-15 Prozent senken und somit einen wertvollen Beitrag zurEnergieeffizienz leisten. Dies führt in der Regel zu einer besserenEmissionsklasse des Gebäudes und damit zu geringeren Kosten sowie zu