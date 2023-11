Benjamin Hill unterzeichnet Absichtserklärung über den Erwerb einer Beteiligung an einem vollständig genehmigten Kohleprojekt

Vancouver, BC – 15. November 2023 – Benjamin Hill Mining Corp. („Benjamin Hill“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNN – WKN: A3CNQU – FRA: 5YZ0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (der "LOI") mit Aion Mining Corp. ("Aion") abgeschlossen hat, in der die geplante Transaktion beschrieben wird, durch die das Unternehmen 20 % von Aion und dessen Beteiligung an einem vollständig genehmigten Kohleprojekt in Santander, Kolumbien, erwerben wird (die "geplante Transaktion").

Die wichtigsten Komponenten der Akquisition:

- Das Grundstück enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle, die aus aktuellen und historischen Diamantbohrprogrammen und Oberflächenaufschlüssen stammen;

- Das Projekt ist nach kolumbianischem Recht vollständig genehmigt, einschließlich Umweltlizenzen;

- Der Standort und die bestehende regionale Kohlebergbauinfrastruktur sind hervorragend.

Das Unternehmen wird weiterhin alle aktuellen und historischen Daten zusammenstellen und unterirdische Großproben der verschiedenen Flöze nehmen. Der Zweck dieses Explorationsprogramms besteht darin, die Gehalte und Bodenbedingungen der bekannten Kohleflöze besser zu bestimmen.

CEO Cole McClay, erklärt: "Benjamin Hill freut sich über die Möglichkeit, mit einem hochqualifizierten kolumbianischen Bergbauteam zusammenzuarbeiten, um ein Kohleprojekt zu entwickeln, das in der Lage ist, Einnahmen zu erzielen. Es gibt solide Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Kohleaktiva auf dem globalen Markt stark bleiben wird, da saubere Wärmetechnologien weiter aufkommen, während über 70 % des weltweiten Stahls derzeit mit Kohle hergestellt werden. Erst gestern hat Teck seine Kohlebeteiligungen für 8,9 Milliarden Dollar an Glencore, Nippon Steel Corp. und Posco Holdings verkauft, was die Nachfrage nach Kohleprojekten verdeutlicht.“