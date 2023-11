Die geringe Aufwärtsdynamik in der Commerzbank-Aktie könnte die laufende Schiebephase noch weiter in die Länge ziehen, weshalb konsistente Kaufsignale erst über dem Widerstandsband zwischen 11,35 und 12,00 Euro für das Commerzbank-Papier abgeleitet werden können. Infolgedessen könnte im Anschluss das Verlaufshoch aus 2018 bei 13,82 Euro angesteuert werden. Eine Fortsetzung der bisherigen Range bis grob 9,37 Euro bliebe dagegen als neutral zu bewerten. Erst ein Kursrutsch darunter dürfte die Abwärtsrisiken in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei 8,14 Euro merklich erhöhen.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: